Controlli aumentati: sanzionati 5 su 100

L’obbligo è sempre uno: restare a casa L’emergenza coronavirus non si sta attenuando, ma ci sono sempre più persone che eludono i divieti e quindi i controlli sono aumentati.

La Prefettura ha comunicato stamattina, venerdì 3 aprile, i dati dei controlli - inerenti i divieti per l’emergenza coronavirus - effettuati giovedì 2: ebbene, sono state controllate 3.172 persone e ne sono state sanzionate 145, ovvero il 4,57%. Due sono state denunciate per false dichiarazioni. Sono stati controllati anche i negozi, 831 per l’esattezza, e 20 titolari (il 2,40%) sono stati multati.

L’obbligo, nonostante ci sia stata una lieve diminuzione nei contagi, ma i morti sono sempre molti, non è assolutamente cambiato ed è quello di rimanere a casa. Proprio venerdì 3 il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha sottolineato che di uscire a Pasqua o Pasquetta non se ne parla proprio e che molto probabilmente anche il 1° maggio i divieti non saranno allenati. Ricordiamo che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con sanzioni da 400 a 3.200 euro.

