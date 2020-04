Controlli in aumento in vista del 25 aprile

«Più pattuglie in strada nel fine settimana» Aumentano i controlli ai varchi autostradali dell’A4 per evitare le gite fuoriporta nel weekend del 25 aprile.

Si intensificano i controlli in occasione del fine settimana del 25 aprile, settantacinquesimo anniversario della Liberazione. Le Forze dell’ordine stanno in particolare monitorando i varchi autostradali in uscita da Milano ma anche in direzione Brescia sulla A4. I controlli, confermano anche dalla Prefettura di Bergamo, proseguiranno nel fine settimana e saranno estesi con più pattuglie di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale sparse lungo le strade bergamasche.

Intanto le Forze dell’ordine hanno effettuato anche nella giornata di giovedì 32 aprile quasi quattromila controlli sul territorio bergamasco: sono state fermate 3.930 persone di cui 94 multati perché in strada senza un valido e giustificato motivo. Per loro una sanzione di 400 euro secondo il decreto del governo che vieta di uscire di casa. Un uomo è stato anche denunciato per aver cercato di ingannare i carabinieri fornendo loro una dichiarazione risultata falsa, mentre cinque dei fermati ai posti di blocco sono stati denunciati per altri reati. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali sono state 1076 le attività ispezionate e in nessuna di queste sono state riscontrate irregolarità.

