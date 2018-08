Controlli in circonvallazione e sull’asse

Ritirate nove patenti, 20 multati Sforamenti del limite di velocità oltre i 50 chilometri all’ora: i controlli della Polizia di Bergamo.

Nella serata di giovedì 9 agosto, i militari dell’aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo e della Polizia Locale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un controllo straordinario del territorio per la verifica del rispetto del Codice della Strada. Il controllo è stato svolto in due fasi: la prima lungo la Circonvallazione delle Valli e sulla SP671, luogo di numerosi incidenti stradali negli ultimi mesi causati dall’eccesso di velocità. Con l’utilizzo del telelaser sono state comminate oltre 20 sanzioni e sono state ritirate 9 patenti di guida ai trasgressori. Sono stati rilevati sforamenti del limite di velocità di oltre i 50 km/h.

La seconda fase si è svolta, invece, effettuando appositi posti di controllo in città in prossimità dei locali notturni con la finalità di contrastare il fenomeno della «guida in stato di ebbrezza». Il personale operante, durante i controlli hanno sottoposto gli automobilisti ad accertamento con apparato etilometrico, tuttavia non sono state riscontrate violazioni. In totale con il controllo straordinario del territorio sono stati controllati oltre 70 soggetti e circa 30 veicoli.

