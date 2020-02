Controlli sui pullman e per gli autisti

Verifiche su 23 mezzi vicino alle scuole Due contravvenzioni per mancanza di libretto di circolazione: proseguono i controlli dei Carabinieri di Bergamo per la sicurezza stradale.

Giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, nell’ambito delle attività finalizzate al controllo della sicurezza nella circolazione stradale e alla salvaguardia dei passeggeri del trasporto pubblico, in particolare degli studenti, i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno svolto un servizio mirato in corrispondenza dei capolinea nelle vicinanze dei vari plessi scolastici, controllando 23 pullman di linea e i relativi autisti. In particolare venerdì, sia in orario mattutino che pomeridiano, i carabinieri delle Stazioni del territorio hanno intensificato i controlli ai mezzi di trasporto pubblico.

Le operazioni, effettuate nelle aree di scambio delle autolinee, ai capolinea e nelle vicinanze delle scuole, sono state orientate a verificare: l’idoneità al servizio dei conducenti degli autobus, che sono stati tutti sottoposti all’alcoltest, l’efficienza dei pullman, la presenza a bordo di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente come, per esempio, i martelletti frangi vetro, gli estintori e la cassetta di pronto soccorso, nonché il rispetto della capacità di carico relativa ai passeggeri trasportati.

Nel corso degli accertamenti sono state contestate 2 contravvenzioni ai sensi dell’articolo 180 del Codice della Strada, perché i mezzi sono stati trovati privi dei documenti di circolazione.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di assicurare la massima sicurezza per i passeggeri

