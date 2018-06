Controlli sulle strade nella notte

Alcol e droga per un 25enne di Suisio Ancora controlli sulle strade contro l’abuso di alcol alla guida. La polizia stradale è intervenuta nella notte tra il 1° giugno e sabato 2.

Controlli a Bergamo, in viale Pirovano, Borgo palazzo, via Rosa e Boccaleone: in tutto sono stati verificati 29 veicoli e 52 persone con quattro pattuglie impiegate della polizia stradale e un camper della questura con un medico a bordo.

Sei le persone risultate positive all’alcol: oltre a un 34enne di Milano, si tratta di un 19enne di Costa di Mezzate neopatentato, un 25enne di Suisio, un 26enne di Bergamo, un 69enne di Albano e un 37enne di Gorle. Nei controlli il giovane di Suisio è risultato positivo anche alla cocaina, così come un 38enne di Fiorano.In tutto sono state ritirate 8 patenti.

