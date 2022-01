Coppa Italia, Atalanta-Venezia del 12 gennaio slitta alle 17,30 Cambio di orario per Atalanta-Venezia, gara unica valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 12 gennaio al Gewiss Stadium: si giocherà con inizio alle 17,30 e non alle 14,30.

Cambio di programma con slittamento orario di tre ore per l’Atalanta in occasione dell’eliminatoria di mercoledì prossimo. «Secondo quanto comunicato dalla Lega Serie A, Atalanta-Venezia, gara unica valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 12 gennaio al Gewiss Stadium, si giocherà con inizio alle 17,30 e non alle 14,30 come precedentemente comunicato», precisa la nota del club nerazzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA