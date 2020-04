Bergamo: 10.258 positivi, +107 in 24h

«Positivi in quarantena fino al 3 maggio» I dati di sabato 11 aprile sui casi di coronavirus in Lombardia. Nuove linee guida in arrivo sulla quarantena e test sierologici.

«I dati non ci permettono di rilassarci. Non dobbiamo abbassare assolutamente l’attenzione, perché i dati non sono stabili e dobbiamo poi immaginare cosa arriverà dopo» ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, durante la consueta conferenza stampa di sabato 11 aprile per fare il punto sui contagi in Lombardia.

Gallera ha spiegato che i casi positivi in Lombardia sono saliti a quota 57.592, 1.544 più di ieri.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 9.977. I deceduti sono 10511 con 273 nuovi decessi mentre ieri c’era stata una crescita di 216. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.026 con un aumento di 149 mentre ieri erano aumentati di 81, i ricoverati in terapia intensiva sono 1174 con un calo di 28 mentre ieri erano in calo di 34.

«Non è assolutamente finita, non dobbiamo abbassare in nessun modo la guardia, non dobbiamo pensare che il peggio sia passato perché i dati non sono stabili»: ha detto Gallera. «I dati ci dicono che veramente non è finita, non rilassatevi, è vero che il trend è migliore di settimana scorsa ma non ci fa ancora stare tranquilli», ha aggiunto. Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 10.258. Rispetto a ieri, la crescita è di 107 unità.

«Sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio» ha poi spiegato Gallera, precisando che il periodo di 14 giorni previsto finora sarà quindi allungato fino a quella data per tutti i positivi. «Chi è a casa dal lavoro avrà un certificato dal medico di allungamento della quarantena - ha aggiunto - fino al 3 maggio. I 14 giorni servono per vedere se compaiono i sintomi, ma molte persone poi sono ancora positive quindi a garanzia di tutti allunghiamo il periodo. L’idea, poi, è di fissarlo a 28 giorni in via definitiva»

«Stiamo cercando di ampliare l’uso dei tamponi e l’uso di questo nuovo kit sierologico con il prelievo ematico che ci darà una potenza e una capacità di tamponare molto più ampia. Quindi contiamo di riuscire ad arrivare a tamponare la maggior parte delle persone che sono al domicilio e di dare una risposta più certa a tutti coloro che sono ancora a casa, chiedendosi se sono ancora infetti o se hanno contratto il virus».

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 57.592 (+1.544) ieri: 56.048 (+1.246) l’altro ieri: 54.802 (+1.388) e nei giorni precedenti: 53.414 (+1089), 52.325 (+791), 51.534 (+1.079), 50.455 (+1.337), 49.118 (+1.598), 47.520 (+1.455), 46.065 (+1.292), 44.773, 43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

- i decessi: 10.511 (+273) ieri: 10.238 (+216) l’altro ieri: 10.022 (+300) e nei giorni precedenti: 9.722 (+238), 9.484 (+282), 9.202 (+297), 8.905 (+249), 8.656 (+345), 8.311 (+351), 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095(+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267, 154

- in terapia intensiva: 1.174 (-28) ieri: 1.202 (-34) l’altro ieri: 1.236 (-21) e nei giorni precedenti: 1.257 (-48), 1.305 (-38), 1.343 (+26), 1.317 (-9), 1.326 (-55), 1.381 (+30), 1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6), 1.330 (+2),1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924,879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

- i ricoverati non in terapia intensiva: 12.026 (+149) ieri: 11.877 (+81) l’altro ieri: 11.796 (+77) e nei giorni precedenti: 11.719 (-114), 11.833 (-81), 11.914 (-95), 12.009 (+7), 12.002 (+200), 11.802 (+40), 11.762 (-165), 11.927 (+44), 11.883 (+68), 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

- i tamponi effettuati: 196.302 (+9.977) ieri: 186.325 (+9.372) l’altro ieri: 176.953 (+9.396) e nei giorni precedenti: 167.557, 159.331 (+4.342), 154.989 (+5.005), 149.984 (+8.107), 141.877 (+6.826), 135.051 (+6.765), 128.286, 121.449, 114.640, 111.057, 107.398, 102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.258 (+107) ieri: 10.151 (+108) l’altro ieri: 10.043 (+112) e nei giorni precedenti: 9.931 (+63), 9.868 (+53), 9.815 (+103), 9.712 (+124), 9.315 (+144), 9.171 (+132), 9.039 (+236), 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

Il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera,fanno un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook sabato 11 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA