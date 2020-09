Coronavirus, 11 nuovi casi a Bergamo

Lombardia: 16.200 tamponi, 242 positivi I dati del 1° settembre sul territorio regionale. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,49 %.

Aumentano guariti e dimessi (+110) e zero contagi a Sondrio. A fronte di 16.200 tamponi effettuati sono 242 i nuovi positivi, 11 dei quali in provincia di Bergamo. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,49 %. Sono 21 le persone in terapia intensiva (-1), mentre i ricoverati altri reparti sono 212 (+17). Due i decessi sul territorio regionale, per un totale di 16.867 da inizio pandemia. Questi i dati principali del report diffuso da Regione Lombardia martedì 1° settembre sull’andamento del coronavirus. «L’incremento dei casi positivi – ricorda la Regione nella nota che accompagna i dati – in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale». Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati del 1° settembre

- i tamponi effettuati: 16.200, totale complessivo: 1.613.033

- i nuovi casi positivi: 242 (di cui 36 «debolmente positivi» e 9 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 76.368 (+110), di cui 1.300 dimessi e 75.068 guariti

- in terapia intensiva: 21 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 212 (+17)

- i decessi, totale complessivo: 16.867 (+2)

I nuovi casi per provincia

Milano: 114, di cui 67 a Milano città;

Bergamo: 11;

Brescia: 43;

Como: 7;

Cremona: 5;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 10;

Pavia: 10;

Sondrio: 0;

Varese: 14.

L’infografica del 1° settembre

