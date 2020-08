Coronavirus, 16 nuovi casi a Bergamo

Lombardia: 7.722 tamponi, 110 positivi I dati del 24 agosto sul territorio regionale. Aumentano anche guariti e dimessi: + 27.

Quasi ottomila tamponi eseguiti, 110 nuovi positivi, 16 dei quali a Bergamo. Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio. In terapia intensiva c’è un ricoverato più di ieri, il che porta il totale a 15, i pazienti negli altri reparti sono invece 153 con un aumento di 5. Con un decesso il totale complessivo dei morti è di 16.857. Questi i dati principali del report quotidiano sul coronavirus diffuso il 24 agosto da Regione Lombardia. «L’incremento dei casi positivi – sottolinea la Regione – in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale». Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

I dati di lunedì 24 agosto

- i tamponi effettuati: 7.722, totale complessivo: 1.491.278

- i nuovi casi positivi: 110 (di cui 8 «debolmente positivi» e 3 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 75.705 (+27), di cui 1.266 dimessi e 74.439 guariti

- in terapia intensiva: 15 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (+5)

- i decessi, totale complessivo: 16.857 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 53, di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 16;

Brescia: 6;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 2;

Sondrio: 0;

Varese: 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA