Coronavirus: 5 morti, 172 i contagiati

Il punto di Regione Lombardia - La diretta Processati 1.500 tamponi. Segui la diretta della conferenza stampa in Regione.

Sono salite a 172 le persone contagiate dal Coronavirus in Lombardia: lo rende noto Regione Lombardia nella conferenza stampa quotidiana in corso dalle 17 di lunedì 24 febbraio. L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, insieme al presidente Attilio Fontana, ha sottolineato che «sono stati processati 1.500 tamponi, di cui il 70% su maschi e il 30% su femmine».

«Abbiamo cinque decessi in Lombardia, l’ultimo è uno dei primi che era stato individuato positivo a Castiglione d’Adda e poi trasportato al Sacco. Sono tutte persone con quadro clinico particolarmente debilitato o molto anziane». Lo ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, aggiungendo che «questo virus ha una forza contagiosa molto evidente, la sua mortalità è maggiore di un’influenza ma siamo in una situazione assolutamente contenuta e incide su persone molto anziane e compromesse».

Chi vuole avere informazioni sul coronavirus non deve telefonare al 112 ma al numero verde istituito dalla Regione Lombardia 800894545: è questo l’appello fatto dal governatore Attilio Fontana in conferenza stampa per non intasare il 112 che è il numero «per gli interventi».

Gallera ha ricordato poi l’ordinanza regionale per le aperture e le chiusure di uffici pubblici ed esercizi commerciali.

Segui la conferenza stampa alle 17 di lunedì 24 febbraio di Regione Lombardia.

