Coronavirus, 18 nuovi casi a Bergamo

Lombardia: 19.721 tamponi, 316 positivi I dati del 28 agosto sul territorio regionale. Gallera: «Anche oggi, il 65% delle 316 positività riscontrate riguarda chi torna dalle vacanze».

Quasi 20 mila tamponi, 316 nuovi positivi, di cui 18 Bergamo. La percentuale di positivi riscontrati in Lombardia rispetto ai tamponi effettuati è dell’1,6%. Aumentano guariti e dimessi (+84), tre i decessi. Questi i dati principali del report quotidiano diffuso dalla Regione sulll’andamento della pandemia sul territorio lombardo. «Oggi in Lombardia – spiega l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - abbiamo sfiorato i 20.000 mila tamponi effettuati (19.721). Una cifra record, che porta il totale complessivo a quota 1.555.403 analisi molecolari. Questo dato evidenzia l’immenso lavoro di screening e di sorveglianza che Regione Lombardia sta svolgendo attraverso la rete territoriale. Oltre all’azione fondamentale dei nostri operatori sanitari negli aeroporti, la risposta del sistema lombardo garantisce interventi tempestivi anche per le autosegnalazioni alle Ats da parte dei cittadini che rientrano dall’estero. Anche oggi, il 65% delle 316 positività riscontrate riguarda proprio chi torna dalle vacanze».

«A questo – prosegue l’assessore - si aggiunge l’intensa attività di screening anche sui casi indicati dalla medicina territoriale, e sui loro contatti diretti, che consente di intercettare, approfondire e arginare eventuali focolai. Un’attività costante di monitoraggio e di prevenzione che coinvolge anche il delicato mondo delle Rsa, dove risiedono i nostri concittadini più fragili. Ne è un esempio il focolaio scoperto e arginato in questi giorni proprio in una struttura residenziale milanese. A seguito di una positività riscontrata, sono stati disposti ed effettuati i tamponi a tutti gli altri ospiti e operatori. I casi accertati di Covid sono stati trasferiti o isolati in attesa di trasferimento. Questo intervento particolarmente efficace ha consentito una tempestiva presa in carico delle persone e di arginare una pericolosa diffusione del virus». L’incremento dei casi positivi, ricorda la Regione nella nota che accompagna i dati di oggi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati di venerdì 28 agosto

- i tamponi effettuati: 19.721, totale complessivo: 1.555.403

- i nuovi casi positivi: 316 (di cui 42 «debolmente positivi» e 4 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 76.102 (+84), di cui 1.283 dimessi e 74.819 guariti

- in terapia intensiva: 17 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 172 (-1)

- i decessi, totale complessivo: 16.860 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 133, di cui 81 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 44;

Como: 13;

Cremona: 8;

Lecco: 11;

Lodi: 9;

Mantova: 17;

Monza e Brianza: 23;

Pavia: 6;

Sondrio: 2;

Varese: 17.

