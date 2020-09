Coronavirus, 4 nuovi casi a Bergamo

Lombardia: 17.831 tamponi, 159 positivi I dati del 16 settembre sul territorio regionale. Il rapporto tra numero di tamponi effettuati e casi positivi è pari allo 0,89%.

Su 17.831 tamponi effettuati, sono oggi 159 (pari allo 0,89%) i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, dove i decessi sono 2 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici diffuso dalla Regione. Ieri i casi lombardi erano stati 176 a fronte di 19.399 tamponi processati, e i decessi 2. Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+152), e aumentano solo di uno i ricoverati in terapia intensiva (totale 30) e di uno quelli ricoverati negli altri reparti (totale 264). Per il secondo giorno consecutivo, la provincia di Bergamo, tra le più colpite in Italia e nel mondo, registra solo 4 casi, come ieri. Nessun caso in provincia di Sondrio, mentre in quella di Milano ne conta 60, di cui 24 nel capoluogo lombardo. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati di mercoledì 16 settembre

- i tamponi effettuati: 17.831, totale complessivo: 1.868.154.

- i nuovi casi positivi: 159 (di cui 18 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 78.090 (+152), di cui 1.388 dimessi e 76.702 guariti

- in terapia intensiva: 30 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 264 (+1)

- i decessi, totale complessivo: 16.905 (+2)

I nuovi casi per provincia

Milano: 60, di cui 24 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 14;

Como: 2;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 14;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 15;

Pavia: 6;

Sondrio: 0;

Varese: 13.

