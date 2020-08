Coronavirus, 5 nuovi casi a Bergamo

In Lombardia 44 positivi e un decesso I dati del 4 agosto sul territorio regionale. Un solo decesso, calano i ricoverati e continua l’aumento dei guariti/dimessi. Nella Bergamasca 5 nuovi positivi.

Sono oggi 44 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, dove si registra un solo decesso (16.819 dall’inizio della pandemia). Nella Regione continuano ad aumentare guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia. È il quadro di oggi offerto dal bollettino regionale sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia. Il report precisa che dei 44 nuovi casi, emersi da 5.696 tamponi effettuati, 14 sono «debolmente positivi» e 4 sono emersi a seguito di test sierologici. Nelle ultime 24 ore sono rimasti stabili i ricoverati in terapia intensiva che restano fermi a 9 in tutta la Regione. La Provincia di Milano resta quella con più casi, precisamente 19, di cui 16 nel capoluogo lombardo. Seguono le province di Mantova (+7 casi), Bergamo (+5), Como (+ 3), Brescia (+ 2) e Lodi (+ 2). Un solo caso per ciascuna delle restanti province lombarde, ovvero Cremona, Monza e Brianza, Sondrio e Varese.

I dati di martedì 4 agosto

i tamponi effettuati: 5.696, totale complessivo: 1.326.123

i nuovi casi positivi: 44 (di cui 14 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 73.810 (+86), di cui 72.348 guariti e 1.462 dimessi

in terapia intensiva: 9 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-2)

i decessi: totale complessivo 16.819 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 19, di cui 16 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 2;

Como: 3;

Cremona: 1;

Lecco: 0;

Lodi: 2;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 1;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 1.

