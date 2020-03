Coronavirus: 50 medici

contagiati solo a Bergamo Lo rende noto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, nella lettera inviata al premier Conte.

Nella sola provincia di Bergamo «sono ad oggi cinquanta i medici infettati», uno di questi è morto nei giorni scorsi, che con gli altri due decessi di camici bianchi in Lombardia e Veneto portano a tre le vittime fra i medici. Lo rende noto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, nella lettera inviata al premier Conte per chiedere la sospensione dell’accesso libero dei pazienti agli ambulatori per contenere i contagi. È «a rischio l’efficacia dell’assistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA