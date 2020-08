Coronavirus, 6 nuovi casi a Bergamo

Lombardia: + 43 positivi, nessun decesso Il report regionale di lunedì 17 agosto. Oltre 4 mila tamponi effettuati, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Nel Comasco un gruppo di giovani positivi al rientro dalla Croazia.

Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Nella Bergamasca 6 nuovi positivi. Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Questi i dati principali del report regionale del 17 agosto. Aumenta di una sola unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (14 in totale) mentre rimane stabile quello dei pazienti non in terapia intensiva: 147. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di lunedì 17 agosto

- i tamponi effettuati: 4.174, totale complessivo: 1.417.928

- i nuovi casi positivi: 43 (di cui 6 «debolmente positivi» e 1 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 75.248 (+85), di cui 1.321 dimessi e 73.927 guariti

- in terapia intensiva: 14 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 147 (=)

- i decessi, totale complessivo: 16.840 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 10, di cui 3 a Milano città;

Bergamo: 6;

Brescia: 4;

Como: 10;

Cremona: 0;

Lecco: 0;

Lodi: 1;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 1;

Sondrio: 0;

Varese: 6.

