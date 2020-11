Coronavirus, 7.758 contagi in Lombardia

I tamponi sono 43.716. Bergamo: +240 I dati regionali nel bollettino del 4 novembre. Scende al 17,7% il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi.

Scende dal 21% di ieri al 17,7% di oggi il rapporto fra tamponi effettuati (43.716) e i nuovi positivi (7.758). È quanto riporta il bollettino della Regione Lombardia sull’andamento del coronavirus. In terapia intensiva si registrano 32 nuovi ricoveri, per un totale di 507, mentre negli altri reparti i pazienti Covid aumentano di 278 unità, per un totale di 5.018. I guariti/dimessi sono 1.495, portando il totale a quota 101.610. I nuovi decessi sono 96, per un totale di 17.848 da inizio pandemia.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 43.716, totale complessivo: 3.084.414

- i nuovi casi positivi: 7.758 (di cui 284 «debolmente positivi» e 67 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 101.610 (+1.495), di cui 5.169 dimessi e 96.441 guariti

- in terapia intensiva: 507 (+32)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.018 (+278)

- i decessi, totale complessivo: 17.848 (+96)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.613, di cui 1.726 a Milano città;

Bergamo: 240;

Brescia: 587;

Como: 457;

Cremona: 152;

Lecco: 230;

Lodi: 129;

Mantova: 188;

Monza e Brianza: 898;

Pavia: 314;

Sondrio: 135;

Varese: 607.

