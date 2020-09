Coronavirus, a Bergamo 25 nuovi casi

Lombardia: 19.137 tamponi, 256 positivi I dati regionali del 26 settembre. La percentuale di positivi sui tamponi eseguiti è dell’1,33%. Forte aumento dei guariti e dimessi: sono 336.

Regione Lombardia ha diffuso il bollettino del 26 settembre sull’andamento del coronavirus. I tamponi effettuati sono 19.137 con 256 nuovi positivi – 25 dei quali in provincia di Bergamo – per una percentuale pari all’1,33%. Forte aumento dei guariti e dimessi: sono 336, per un totale di 79.960, di cui 1.506 dimessi e 78.454 guariti. Stabile a quota 30 il numero dei ricoverati in terapia intensiva. mentre aumenta di 12 unità il numero dei ricoverati in altri reparti, per un totale di 312 persone. Quattro i decessi, per un totale di 16.941 da inizio pandemia. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 19.137, totale complessivo: 2.051.849

- i nuovi casi positivi: 256 (di cui 32 debolmente positivi e 8 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 79.960 (+336), di cui 1.506 dimessi e 78.454 guariti

- in terapia intensiva: 30 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 312 (+12)

- i decessi, totale complessivo: 16.941 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 92, di cui 57 a Milano città;

Bergamo: 25;

Brescia: 27;

Como: 10;

Cremona: 7;

Lecco: 4;

Lodi: 6;

Mantova: 9;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 5;

Sondrio: 3;

Varese: 41.

