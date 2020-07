Coronavirus, a Bergamo 27 nuovi casi

Dieci vittime in Italia, tre in Lombardia In Lombardia si registrano 82 casi positivi, di cui 12 «debolmente positivi» e 30 a seguito di test sierologici. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Bergamo ha il numero più alto di positivi a livello regionale: sono 27.

Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile di giovedì 23 luglio sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338.

In Lombardia sono oggi 82 i nuovi positivi al coronavirus, mentre i decessi sono 3, in aumento rispetto agli ultimi due giorni. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che dei nuovi 82 casi 12 sono «debolmente positivi» e 30 a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 15.086, un numero maggiore rispetto a quelli degli ultimi giorni (ieri erano 5.361, circa un terzo). Calano ulteriormente i ricoverati: stabili quelli in «terapia intensiva» (totale 17), mentre diminuiscono di 10 coloro che sono ricoverati negli altri reparti (totale 139). Aumentano di 113 i guariti/dimessi per un totale complessivo di 71.973.

Per quanto riguarda le province lombarde non si registra nessun contagio a Lecco, Lodi e Sondrio. Il Milanese è la provincia con più positivi al Covid, anche se i numeri sono a una sola cifra: in tutta la provincia sono 9 in più rispetto a ieri, di cui 3 a Milano città. A Milano segue la Provincia di Brescia con 7 nuovi casi, poi Bergamo con 6, Cremona con 2 al pari di Monza Brianza (2) e Pavia (2). Un solo caso di coronavirus emerge per ciascuna Provincia di Lodi, Mantova e Varese.

Ecco i dati dei casi di coronavirus in Regione Lombardia di giovedì 23 luglio :

- i tamponi effettuati: 15.086

totale complessivo: 1.232.915

- i nuovi casi positivi: 82 (di cui 12 «debolmente positivi» e 30 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi

totale complessivo: 71.973 (+113)

(70.004 guariti e 1.969 dimessi)

- in terapia intensiva: 17 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 139(-10)

- i decessi: 3

totale complessivo: 16.801

I nuovi casi per provincia:

Milano: 17 di cui 12 a Milano città

Bergamo: 27

Brescia: 6

Como: 1

Cremona: 3

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 1

Monza e Brianza: 3

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 15

