Coronavirus, Bergamo ringrazia Parma Cena stellata con lo chef Cerea

Coronavirus, Bergamo ringrazia Parma

Bergamo ringrazia Parma per l’aiuto ricevuto durante la pandemia: si terrà il primo settembre presso la Reggia di Colorno, nel Parmense, la cena benefica «Parma incontra Bergamo», che vedrà protagonista lo chef orobico Enrico «Chicco» Cerea. In cucina, accanto allo chef del Ristorante «Da Vittorio», tre stelle Michelin, saranno protagonisti gli chef dell’associazione Parma Quality Restaurants. La cena aprirà idealmente l’edizione 2020 di «Settembre Gastronomico», in programma dal 30 agosto al 27 settembre.

Il coinvolgimento dello chef bergamasco vuole essere un ringraziamento per l’impegno degli chef di Parma Quality Restaurants, che, durante l’emergenza Covid-19, hanno contribuito a raccogliere derrate alimentari per l’ospedale da campo di Bergamo, gestito proprio da Cerea. La cena ha una finalità benefica, a favore di Emporio Solidale Parma: una realtà nata nel 2010, dallo sforzo congiunto di una decina di associazioni, che ha dovuto moltiplicare il suo impegno durante l’emergenza Covid-19 e aiuta oltre mille nuclei familiari su tutto il territorio provinciale parmense attraverso la spesa gratuita.

