Coronavirus, caso sospetto a Bergamo

Negativo il test sul paziente in isolamento Sono arrivati nella mattina di sabato 22 febbraio gli esiti del tampone su un bergamasco ricoverato ieri all’ospedale Papa Giovanni.

Sono risultati negativi i test per accertare la presenza del SARS-CoV-2 in un uomo di mezza età della provincia di Bergamo ricoverato nella serata di venerdì 21 febbraio all’ospedale Papa Giovanni XXIII con il sospetto di essere colpito dal coronavirus.

Il tampone è stato inviato nella notte tra venerdì e sabato ad uno dei tre centri regionali di riferimento indicati dal ministero (il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università di Milano; il Servizio di Virologia Molecolare e Microbiologia e Virologia della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, e la Microbiologia Clinica, Virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’Asst Sacco di Milano).

Nella mattina di sabato 22 febbraio è arrivato l’esito agli infettivologi: il test fortunatamente è risultato negativo. L’uomo si trova in isolamento in un’area che l’ospedale di Bergamo (riconosciuto come centro di cura per gli eventuali soggetti colpiti dal coronavirus) aveva già predisposto in linea con le indicazioni ministeriali e regionali. Il livello di attenzione delle autorità sanitarie della nostra provincia è altissimo e ogni caso sospetto viene vagliato con attenzione.

