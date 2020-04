Coronavirus a Bergamo, 9.315 casi, +144

«Adesso al via i test anticorpali» - Diretta Gallera: numeri positivi ma non dobbiamo mollare. «Restate a casa». I test rapidi utili per capire quante persone hanno sviluppato anticorpi al virus. «Ora bisogna valutare kit diagnostico più efficace».

«Anche per le tante insistenze rivolte all’Iss, oggi è arrivato il riconoscimento della certificazione delle nostre mascherine che avevamo iniziato a produrre e da oggi potremo iniziare a distribuirle». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Dai che andiamo sulla strada giusta», ha aggiunto nella consueta conferenza stampa per fare il punto sulla situazione dei contagi da coronavirus in Lombardia.

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha confermato invece un trend stabile dei nuovi casi in Bergamasca: sono 9.315, +144 mentre ieri l’aumento era di 132. «Ora però non dobbiamo mollare - ha dichiarato Gallera -: bisogna stare a casa».

Sono stati superati gli ottomila morti a causa del coronavirus in Lombardia: lo si ricava dai dati forniti dall’ assessore al Welfare Giulio Gallera, nella quotidiana diretta Facebook. I decessi comunicati oggi sono stati 351, per un totale di 8.311, mentre i positivi sono aumentati di 1.455 persone per un totale di 47.520. I ricoveri in terapia intensiva registrano un saldo netto di 30 persone in più. I ricoveri non in terapia intensiva sono aumentati di 40 unità per un totale di 11.802. «Sono dati positivi - ha detto Gallera - ma non bisogna allentare la stretta».

I dati in Lombardia sono «confortanti, si è arrestata la crescita e siamo in una fase di stabilizzazione che tende a ridursi»: è quanto ha detto Gallera. «Tra i Pronto soccorso c’è chi ha avuto una riduzione molto significativa, chi lieve, ma è costante. I nostri ospedali stanno iniziando a respirare» e «i dati evidenziano che il nostro sforzo sta producendo risultati».

«Ora è importante fare i test anticorpali» ha chiarito anche Carlo Federico Perno dell’Ospedale Niguarda di Milano, per capire quante persone hanno risposto al virus. Aiuterà anche nella ripresa della vita sociale questo dato. Bisogna anche capire quali sono quelli più efficaci, se gli anticorpi offrono un copertura duratura al virus e se è il caso di farli a tappeto.

