Bergamo: 11.291 casi, +95 in 24 ore

Lombardia, da 3 settimane ricoveri in calo Nella nostra provincia raddoppiati i casi nelle ultime 48 ore. I dati sui casi positivi a Covid-10 nella consueta conferenza stampa di Regione Lombardia.

Hanno superato quota 75mila i positivi in Lombardia: i contagiati in regione nella giornata di mercoledì 29 aprile sono 75.134, con 786 nuovi positivi con 14.472 nuovi tamponi. Ieri c’erano stati 869 nuovi casi con 8.573 tamponi. In calo i decessi che sono in totale 13.679 con un aumento di 104, mentre ieri c’era stato un aumento di 126. Continuano a calare i ricoverati «per la terza settimana consecutiva», come ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione Melania Rizzoli, che sono 621 in terapia intensiva (-21) e 7.120 negli altri reparti (-160).Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Nella provincia di Bergamo, tra le più colpite nelle scorse settimane, nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 95, per un totale degli infetti che è salito a 11.291. Ieri i numeri parlavano di 46 nuovi contagiati. A Brescia, invece, sale ancora, anche se di poco: si sono infatti registrati 115 nuovi casi (totale 12.806). Ieri l’aumento era stato di 92 unità e lunedì di 35. Nelle altre province la situazione è la seguente: Como 3.207 casi, +53 nelle ultime 24 ore; Varese 2.619 casi, +51; Monza Brianza 4.674, +37; Milano 19.121, +284; Lodi 2.959, +12; Pavia 4.280 +52; Sondrio 1.143, +2; Lecco 2.265, +17; Mantova 3.156, +25; Cremona 6.023, +30.

«Con Augusta Celada, direttore dell’Ufficio scolastico lombardo, ci incontreremo la prossima settimana per definire il calendario scolastico, siamo sommersi da richieste di famiglie che ci chiedono informazioni e date certe per potersi organizzare, già sono in difficoltà adesso». Lo ha detto l’assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro della regione Lombardia Melania Rizzoli in diretta Fb.

«Parlerò con Celada per programmare il nuovo anno scolastico, mi auguro che per allora il trend sia sceso tanto da non dover comportare doppi turni per il distanziamento sociale». Come Regione, «abbiamo destinato un fondo per l’edilizia scolastica in modo da prevedere misure di protezione nel caso a settembre persistessero necessità di protezione e restrizione».

Rizzoli ha anche parlato del bando regionale per il rimborso da 500 euro per l’e-learning: «i nostri studenti sono già sottoposti alla privazione della possibilità di andare a scuola, che sarebbe stata importantissima. Con i fondi per l’e-learning li possiamo aiutare». «Se fossi stata ministro, avrei dotato tutti gli studenti - ha concluso l’assessore - di strumenti per didattica digitale».

Sono oltre 66mila le domande di cassa integrazione arrivate a Regione Lombardia per un totale di 198mila lavoratori. Sono i dati resi noti dall’assessore regionale al Lavoro Melania Rizzoli che ha definito quello della cassa integrazione «il tema più urgente».

Rizzoli ha spiegato che «molti lavoratori hanno avuto difficoltà in alcune banche» a ritirare i soldi ma Regione Lombardia «ha stanziato un fondo di 5.5 milioni a garanzia per agevolare la procedura» e quindi «ora circa 200mila lavoratori possono andare in banca e ritirare immediatamente i 1400 euro forfettari», portando con loro «la richiesta di cig e possibilmente anche la circolare Abi che è molto chiara, perchè il 94% delle banche hanno aderito a questa convenzione».

