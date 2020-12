Coronavirus, in Italia 17.572 nuovi casi

Quasi 200 mila tamponi, 680 le vittime Il bollettino del ministero della Salute con i dati di mercoledì 16 dicembre. Il tasso di positività è dell’8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri.

Sono 17.572 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 164.431 tamponi. I tamponi effettuati sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 164.431. È quanto si legge nei dati del ministero della Salute sull’andamento della pandemia, aggiornati al 16 dicembre. Il tasso di positività (rapporto positivi-tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è dell’8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri. Articolo in aggiornamento.

