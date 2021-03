Coronavirus, in Italia + 23.641 contagi

Oltre 355 mila tamponi, 307 le vittime I dati nazionali aggiornati a sabato 6 marzo nel report del ministero della Salute. Sono 355.024 i test eseguiti, il tasso di positività è del 6,6%.

Sono 23.641 i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute aggiornati a sabato 6 marzo. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale quindi a 3.046.762. Sono invece 307 le vittime in un giorno, per un totale di 99.578 da inizio pandemia. Venerdì i contagi erano stati 24.036 e i decessi 297. I tamponi effettuati sono 355.024 (oltre 20 mila in meno di quelli di ieri) e il tasso di positività è al 6,6% (ieri 6,3%). I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.481.372, con un incremento di 13.984 nelle ultime 24 ore. I ricoveri nelle terapie intensive aumentano di 46 unità (in totale sono 2.571), mentre nei reparti ordinari ci sono 327 persone in più, per un totale di 20.701.

