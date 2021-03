Coronavirus, in Italia 25.673 nuovi casi

Oltre 372 mila tamponi, 373 le vittime I dati di giovedì 11 marzo nel report del ministero della Salute. Tasso di positività al 6,9%.

Sono 25.673 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto si legge nel report dell’11 marzo emesso dal ministero della Salute. Ieri i nuovi positivi erano stati 22.409. I tamponi processati sono 372.217 (molecolari e antigenici), mercoledì erano stati 361.040, Il tasso di positività sale al 6,9%, ieri era del 6,2%. Le vittime sono 373, mentre ieri erano state 332.

I dimessi e i guariti raggiungono quota 2.550.483 (+15.000), in isolamento domiciliare ci sono 471.244 persone (+9.879). Le terapie intensive sono a 2.859 ricoverati (+32 unità) con 266 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 471.244 persone. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.149.017, i morti 101.184.

