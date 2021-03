Coronavirus, in Italia 25.735 nuovi casi

Le vittime sono 386, quasi 365 mila i test I dati nazionali di venerdì 19 marzo nel bollettino del ministero della Salute. Tasso di positività al 7%.

Sono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute aggiornati a venerdì 19 marzo. Ieri erano stati 24.935. Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 423). Sono 364.822 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri i test erano stati 353.737. Il tasso di positività è del 7%, stabile rispetto a ieri. Articolo in aggiornamento.

