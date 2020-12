Coronavirus, in Italia 8.585 nuovi casi

Le vittime sono 445, oltre 68 mila i tamponi I dati del 28 dicembre nel bollettino del ministero della Salute. Il rapporto positivi/tamponi scende al 12,49%

Sono 8.585 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 445 i morti. È quanto riporta bollettino del 28 dicembre del ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. I nuovi casi sono 28 in meno rispetto ai 8.913 di ieri, nonostante un sensibile aumento del numero di tamponi effettuati (68.681 contro i 59.879 di ieri, per un totale 8.802 in più). Il rapporto positivi/tamponi è del 12,49% (ieri era al 14,88%). Il totale del numero dei morti è ora di 72.370. Il totale degli attualmente positivi è 575.221 (6.539 in meno di ieri), dei quali 548.724 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono oggi 23.932, 415 in meno rispetto a ieri, quando furono 23.517. Migliora la situazione anche nelle terapie intensive, con 15 ricoverati in meno di ieri (2.565 contro 2.580), con 167 ingressi nelle ultime 24 ore.

