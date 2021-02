Coronavirus, in Italia 9.660 contagi

Tasso di positività al 3,9%, 499 vittime I dati nazionali nel bollettino del 2 febbraio emesso dal ministero della Salute. Oltre 244 mila i test. In calo i ricoveri in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati 9.660 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, con 499 vittime. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino di martedì 2 febbraio. Lunedì i test positivi erano stati 7.925, i morti 329. Sono stati 244.429 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (9.660) pari al 3,9%, in calo dell’1,7% rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.214, quindi 38 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 158. I ricoverati con sintomi sono invece 20.317, quindi 57 in più di ieri.

