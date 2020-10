Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore

15.199 casi, 127 morti e 177.848 tamponi I dati del bollettino del ministero della Salute aggiornati al 21 ottobre. Tamponi a quota 177.848.

Sono 15.199 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in crescita rispetto a ieri quando si erano registrati 10.874 positivi. Aumentano anche i decessi: sono 127 rispetto agli 89 di ieri. Nuovo record di tamponi: 177.848. Lo rende noto il bollettino del 21 ottobre diffuso dal ministero della Salute. Sono 56 le terapie intensive in più rispetto a ieri, con un incremento generale degli attualmente positivi pari a +12.703, per un totale di 155.442. I guariti sono 2.369 che portano ad un totale di 257.374. Oltre al record della Lombardia con oltre 4 mila nuovi casi, sono 4 le regioni con oltre mille contagiati in 24 ore: Piemonte e Campania (ambedue oltre i 1.700), poi Veneto e Lazio.

