Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore

19.143 positivi e oltre 182 mila tamponi I dati nazionali del 23 ottobre nel bollettino del ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al coronavirus in Italia hanno raggiunto quota 19.143, individuati con 182.032 tamponi, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Ieri erano stati 16.079. Gli attuali positivi crescono di 16.700 portando il numero totale a 186.002. Il totale dei contagiati - comprese vittime e guariti - sale a 484.869. In calo invece l’incremento delle vittime, 91 in un giorno (ieri erano 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059). È quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute.

