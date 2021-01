Coronavirus, in Lombardia +1.709 positivi

36 i decessi, a Bergamo 34 nuovi casi Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-26) secondo i dati di Regione Lombardia di domenica 3 gennaio. A fronte di 13.209 tamponi effettuati sono 1.709 i nuovi positivi (12,9%). I guariti/dimessi sono 728; 36 i decessi nelle ultime 24 ore.

Ecco i dati di domenica 3 gennaio:

- i tamponi effettuati: 13.209 totale complessivo: 4.910.001

- i nuovi casi positivi: 1.709 (di cui 66 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 402.798 (+728), di cui 3.775 dimessi e 399.023 guariti

- in terapia intensiva: 489 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.267 (-26)

- i decessi, totale complessivo: 25.317 (+36)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 361 di cui 140 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 206;

Como: 330;

Cremona: 60;

Lecco: 21;

Lodi: 7;

Mantova: 87;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 64;

Sondrio: 47;

Varese: 408.

© RIPRODUZIONE RISERVATA