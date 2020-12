Coronavirus, in Italia 16.999 nuovi casi

Oltre 171 mila tamponi, 887 i decessi I dati nazionali del 10 dicembre nel bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 9,9%.

I nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 16.999, mentre ieri erano stati 12.756. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Aumentano anche i tamponi eseguiti: sono 171.586, 53 mila in più di ieri. I decessi sono 887, ieri erano stati 499. Sono invece 30.099 i guariti, mentre gli attualmente positivi sono in flessione di 13.998 toccando quota 696.527. Torna a scendere l’incidenza delle persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è calato al 9,9%, in diminuzione di quasi un punto percentuale rispetto a ieri. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono il Veneto (4.197), la Lombardia (2.093) e il Lazio (1.488).

© RIPRODUZIONE RISERVATA