L’ospedale degli Alpini in Fiera pronto ad accogliere i primi 35 pazienti (Foto by Manzoni)

Coronavirus, lunedì 6 aprile si parte

Primi 35 posti all’ospedale degli Alpini Lunedì saranno attivati i primi 35 posti all’ospedale allestito alla Fiera di Bergamo.

Lunedì 6 aprile saranno attivati i primi 35 posti all’ospedale allestito alla Fiera di Bergamo. In servizio, al momento, ci saranno 14 medici e 45 tra infermieri, Oss e fisioterapisti della respirazione reperiti dagli elenchi di chi ha risposto agli appelli di Governo e Regione o arruolati dagli alpini che hanno allestito la struttura in soli 7 giorni. A questi si aggiungono i 32 tra medici e infermieri arrivati dalla Russia e 14 infermieri e 9 medici di Emergency. Tra i primi pazienti dovrebbero esserci alcuni malati attualmente seguiti a casa, già con sintomi chiari di Covid-19 e bisognosi di ossigeno. In seguito saranno trasferiti degenti del Papa Giovanni XXIII in condizioni sufficientemente stabili e che non necessitano di cure ad altissima intensità, allentando un po’ la pressione sull’ospedale.

