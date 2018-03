Corteo delle donne a Bergamo Il traffico in tilt in pieno centro

Traffico in tilt per il corteo delle donne

Corteo delle donne a Bergamo

Traffico in tilt e centro di Bergamo bloccato nella serata dell’8 marzo per il corteo delle donne in programma per la Festa della donna. Le donne del gruppo «Non una di meno» hanno sfilato per denunciare le violenze domestiche e i femminicidi. Il traffico è andato in tilt intorno alle 19.

