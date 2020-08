Costa di Mezzate, incendio nella notte

Distrutta azienda di trasporti - Foto e video Diciannove squadre dei Vigili del fuoco in azione: le fiamme non sono ancora domate. L’incendio è scoppiato nella notte, intorno all’1.30 di sabato 1 agosto, a Costa di Mezzate, in un capannone di una ditta di trasporti.

Un vasto incendio è scoppiato nella notte, intorno all’1.30 di sabato 1 agosto, a Costa di Mezzate, in un capannone di una ditta di trasporti. Una vasta colonna di fumo pervade ancora la zona: 19 mezzi dei Vigili del fuoco sono da ore impegnati nel domare le fiamme divampate nella ditta Trasporti Saul. Ancora da capire le cause dell’incendio che ha completamente distrutto l’azienda, attiva da 40 anni, ma che si era trasferita un anno fa a Costa di Mezzate.

Sul posto sono impegnati da ore i Vigili del fuoco di Bergamo, distaccamento di Orio al Serio, distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, i volontari di Romano di Lombardia, i volontari di Madone, i volontari di Gazzaniga e in supporto Palazzolo (Brescia), Gorgonzola, Monza e Lecco.

Non ci sono feriti ma una palazzina abitata da alcune famiglie di origine straniera è stata evacuata in via precauzionale. Le ditte vicine hanno sospeso tutte le attività. Seguono aggiornamenti.

