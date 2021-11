(Foto by Jessica Pasqualon)

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Foto by Jessica Pasqualon)

Costa: «Nessuna regione in zona gialla dalla prossima settimana». Il sottosegretario rassicura in un intervista radiofonica: «Situazione sotto controllo».

«Regioni che rischiano il giallo dalla prossima settimana? No, dai dati al momento la situazione è sotto controllo, non ci dovrebbero esser cambiamenti». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che sulle regioni più a rischio dice: «Ci sono alcune regioni, come il Friuli, il Veneto, le Marche vanno un po' attenzionate».

In ogni caso, «la zona gialla, a livello di restrizioni, ha solo l’uso della mascherina all’aperto».

