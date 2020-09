Covid, 11 nuovi casi nella Bergamasca

Lombardia: 14.808 tamponi, 182 positivi Il report regionale del 22 settembre. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2). Sono 182 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,22%.

Sono 182 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia – 11 dei quali in provincia di Bergamo – a fronte dei 14.808 tamponi effettuati. È quanto si legge nel bollettino giornaliero diffuso il 22 settembre dalla Regione. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2, sono 34 in totale), crescono quelli negli altri reparti (+11, in tutto 294). Aumentano i guariti/dimessi: sono in tutto 79.078 (+229), di cui 1.475 dimessi e 77.603 guariti. I nuovi decessi sono due per un totale di 16.925 morti in regione dall’inizio della pandemia. Tra i nuovi casi, 76 sono nella provincia di Milano, di cui 47 a Milano città.

I dati di martedì 22 settembre

- i tamponi effettuati: 14.808, totale complessivo: 1.968.107

- i nuovi casi positivi: 182 (di cui 26 ’debolmente positivi’ e

21 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 79.078 (+229), di cui 1.475 dimessi e 77.603 guariti

- in terapia intensiva: 34 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 294 (+11)

- i decessi, totale complessivo: 16.925 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 76, di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 11;

Brescia: 3;

Como: 3;

Cremona: 0;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 12;

Pavia: 35;

Sondrio: 2;

Varese: 6

