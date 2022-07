Covid, 12.646 nuovi positivi in Lombardia, tasso al 23,2%. A Bergamo +1.026 casi

A fronte di 54.485 tamponi effettuati sono 12.646 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, per un tasso di positività del 23,21% in calo rispetto a ieri (24,5%). È quanto si legge nel report del ministero della Salute, sabato 9 luglio. Crescono i ricoverati nei reparti ordinari (che sono 1263, +44) e anche in terapia intensiva, dove si trovano 27 pazienti (+2), per un totale di 1.290 ricoverati. Sono 29 le persone decedute a causa del virus, per un totale di 40.952 morti dall’inizio della pandemia.