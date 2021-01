Covid, 1.338 nuovi positivi in Lombardia

A Bergamo 22 casi. Oltre 12 mila i tamponi I dati del 5 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è del 10,4%. I guariti/dimessi sono 1.646. Le vittime 62. Ricoveri: terapie intensive in calo, aumento negli altri reparti.

A fronte di 12.790 tamponi effettuati, sono 1.338 i nuovi positivi (10,4%) in Lombardia. È quanto riporta il bolettino quotidiano della Regione sull’andamento del coronavirus. I guariti/dimessi sono 1.646, mentre le vittime sono 62. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-9) mentre aumentano i ricoveri negli altri reparti (+117). In provincia di Bergamo i nuovi positivi sono 22.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 12.790, totale complessivo: 4.930.952

- i nuovi casi positivi: 1.338 (di cui 49 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 409.548 (+1.646), di cui 3.519 dimessi e 406.029 guariti

- in terapia intensiva: 475 (-9)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.344 (+117)

- i decessi, totale complessivo: 25.406 (+62)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 254 di cui 110 a Milano città;

Bergamo: 22;

Brescia: 100;

Como: 121;

Cremona: 15;

Lecco: 48;

Lodi: 48;

Mantova: 162;

Monza e Brianza: 63;

Pavia: 98;

Sondrio: 70;

Varese: 304.

