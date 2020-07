Covid, 17 nuovi casi a Bergamo

Lombardia: 77 positivi e 4 decessi I dati del 31 luglio. Sono 77 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, di cui 25 debolmente positivi e 24 a seguito di test sierologici, ieri erano 46. Calano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti. I nuovi casi in provincia di Bergamo sono 17.

Con 8.348 tamponi effettuati, sono 77 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia (di cui 25 debolmente positivi e 24 a seguito di test sierologici), ieri erano 46. Sette persone sono ricoverate in terapia intensiva (sei meno di ieri), 148 negli altri reparti (-3). È invece aumentato il numero di decessi, 4, che porta il totale complessivo a 16.806. La maggior parte dei nuovi casi si è registrata a Milano: 33 nuovi positivi di cui 20 in città. A Bergamo i contagi sono stati 17, a Brescia 6. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito. www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di venerdì 31 luglio

- i tamponi effettuati: 8.348, totale complessivo: 1.300.088

- i nuovi casi positivi: 77 (di cui 25 debolmente positivi e 24 a seguito di test sierologici);

- i guariti/dimessi totale complessivo: 73.402 (+97), di cui 71.899 guariti e 1.503 dimessi;

- in terapia intensiva: 7 (-6);

- i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (-3);

- i decessi: 4, totale complessivo: 16.806 (+4).

I nuovi casi per provincia

Milano: 33 di cui 20 a Milano città;

Bergamo: 17

Brescia: 6;

Como: 1;

Cremona: 2;

Lecco: 0;

Lodi: 1;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 2;

Pavia: 3;

Sondrio: 0;

Varese: 5.

