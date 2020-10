Covid, 18 nuovi casi nella Bergamasca

Lombardia: 24.691 tamponi, 324 positivi I dati regionali del 1° ottobre. I nuovi positivi sono 324 per una percentuale pari all’1,3%.

Molto alto il numero dei tamponi in Lombardia: sono 24.691. I nuovi positivi sono 324 – 18 dei quali in provincia di Bergamo – per una percentuale pari all’1,3%. Aumenta ancora il numero dei guariti/dimessi (212). In terapia intensiva una persona in più, per un totale di 24, mentre calano i ricoverati negli altri reparti: sono 8 in meno, per un totale di 298. Cinque i deceduti, per un totale di 16.960 da inizio pandemia. Questi i dati principali del report diffuso dalla Regione giovedì 1 ottobre. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati di oggi in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 24.691, totale complessivo: 2.133.635.

- i nuovi casi positivi: 324 (di cui 49 debolmente positivi e 7 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 80.924 (+212), di cui 1.505 dimessi e 79.419 guariti

- in terapia intensiva: 35 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 298 (-8)

- i decessi, totale complessivo: 16.960 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 168, di cui 110 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 25;

Como: 9;

Cremona: 1;

Lecco: 1;

Lodi: 8;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 22;

Pavia: 20;

Sondrio: 1;

Varese: 39.

