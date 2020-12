Covid, 2.153 nuovi positivi in Lombardia

Quasi 33 mila tamponi. A Bergamo 85 casi I dati regionali nel bollettino del 23 dicembre. Il rapporto positivi/tamponi è del 6,5%. Calano i ricoveri. Le vittime sono 98.

A fronte di 32.926 tamponi effettuati sono 2.153 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia (6,5%). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-4) e nei reparti (-47). I guariti/dimessi sono 2.960. I decessi sono 98, per un totale di 24.610 da inizio pandemia. È quanto riporta il bollettino della Regione Lombardia sull’andamento del coronavirus. Ieri i positivi erano stati 2.278, i decessi 92 e il rapporto casi/tamponi era pari al 7,1% e i morti erano stati 92 . Ad oggi i ricoverati totali nelle terapie intensive regionali sono 536 e quelli negli altri reparti sono 4.243. Se ieri la provincia più colpita era Varese con 767 casi, mentre oggi ne conta 245, oggi i maggiori casi si concentrano in quella di Milano dove i contagiati odierni sono 642, di cui 256 a Milano città. Per quanto riguarda le altre province lombarde i nuovi positivi al Covid sono a Bergamo 85; Brescia 282; Como 140; Cremona 53; Lecco 43; Lodi 67; Mantova 177; Monza e Brianza 114; Pavia 154; Sondrio 77.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 32.926 totale complessivo: 4.705.264

- i nuovi casi positivi: 2.153 (di cui 151 ’debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 379.750 (+2.960), di cui 3.883 dimessi e 375.867 guariti

- in terapia intensiva: 536 (-4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.243 (-47)

- i decessi, totale complessivo: 24.610 (+98)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 642 di cui 256 a Milano città;

Bergamo: 85;

Brescia: 282;

Como: 140;

Cremona: 53;

Lecco: 43;

Lodi: 67;

Mantova: 177;

Monza e Brianza: 114;

Pavia: 154;

Sondrio: 77;

Varese: 245.

© RIPRODUZIONE RISERVATA