Covid, 26 nuovi casi nella Bergamasca

Lombardia: 21.757 tamponi, 281 positivi I dati del 17 settembre sul territorio regionale. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi effettuati è pari all’1,29%.

Su 21.757 tamponi effettuati, sono 281 i nuovi casi di coronavirus oggi in Lombardia, dove si registra un solo decesso (sono 16.906 i decessi totali dall’inizio della pandemia nella regione). È quanto emerge dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici diffuso dalla Regione Lombardia. Ieri i casi lombardi erano stati 159 a fronte di 17.831 i tamponi processati e 2 i morti. Rispetto a ieri sono 2 in più i ricoverati in terapia intensiva (totale regionale 32) e sono 8 in più quelli ricoverati negli altri reparti (totale 272). Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Nella provincia di Milano i positivi sono 87, di cui 42 nel capoluogo lombardo. Crescono i numeri dei contagiati nel Pavese, che oggi registra 42 casi rispetto ai 6 di ieri. In provincia Bergamo negli ultimi due giorni erano emersi 8 casi (4 al giorno), mentre oggi se ne registrano 26. Nessun contagio a Mantova. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati del 17 settembre

- i tamponi effettuati: 21.757, totale complessivo: 1.889.861.

- i nuovi casi positivi: 281 (di cui 41 debolmente positivi e 11 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 78.240 (+130), di cui 1.413 dimessi e 76.827 guariti

- in terapia intensiva: 32 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 272 (+8)

- i decessi, totale complessivo: 16.906 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 87, di cui 42 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 32;

Como: 7;

Cremona: 2;

Lecco: 7;

Lodi: 5;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 42;

Sondrio: 1;

Varese: 30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA