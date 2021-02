Covid, 3.019 positivi in Lombardia

Nella Bergamasca 186 nuovi casi Il report regionale di sabato 20 febbraio. I decessi sono 37, mentre i guariti/dimessi sono 1.406. Oltre 44 mila i test effettuati, rapporto positivi/tamponi al 6,86%. In Italia 14.931 positivi e 251 vittime, tasso di positività al 4,8%.

Sono 3.019 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.132 tamponi molecolari e 11.880 antigenici effettuati, per un totale di 44.012 test. È quanto si legge nella dashboard della Regione Lombardia e nel bollettino nazionale del ministero della Salute, aggiornati con i dati di sabato 20 febbraio. Il rapporto positivi/tamponi è a 6,86%. I decessi sono 37, dato che porta il numero delle vittime complessive, in regione, a 28.008. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+9, 382 in totale) mentre diminuiscono negli altri reparti (-11, 3.722 in totale). I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 495.393 (+1.406). Per quanto riguarda le province lombarde, si registrano 815 casi a Milano, 766 a Brescia, 238 a Varese, 229 a Como, 206 a Monza e Brianza, 186 a Bergamo, 146 a Pavia, 114 a Lecco, 109 a Mantova, 50 a Lodi, 46 a Cremona, 39 a Sondrio.

I DATI DI OGGI IN LOMBARDIA

Tamponi totali 6.014.678

Incremento tamponi 44.012 di cui: 32.132 molecolari e 11.880 antigenici

Nuovi positivi: 3.019, non disponibile il dato dei debolmente positivi

Percentuale positivi sui tamponi: 6,86%

Ricoverati non in terapia intensiva: 3.722, -11

Ricoverati in terapia intensiva: 382, +9

Decessi 28.008, +37

PROVINCE

Bergamo +186

Brescia +766

Como +229

Cremona +46

Lecco +114

Lodi +50

Monza e Brianza +206

Milano +815 (nd dato Milano città)

Mantova +109

Pavia +146

Sondrio +39

Varese +238

I DATI NAZIONALI

Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 15.479. Le vittime sono invece 251, ieri erano state 353. Sono stati 306.78 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 297.128. Il tasso di positività è del 4,8%, ieri era stato del 5,2% (quindi c’è un calo dello 0,4% in 24 ore). Sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il Covid-19, con un aumento di 4 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 137. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri.

