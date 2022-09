Covid, 3.110 nuovi positivi in Lombardia, tasso al 14%. A Bergamo +362 casi

A fronte di 22.142 tamponi effettuati, sono 3.110 i nuovi positivi (14%). È quanto si legge nel report della Regione Lombardia sul coronavirus, venerdì 16 settembre. Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (9 in totale), mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-19, per un totale di 488 persone). I decessi sono 9, per un totale di 42.406 da inizio pandemia.