Covid, 36 nuovi casi nella Bergamasca

Lombardia: 22.910 tamponi, 1.140 positivi I dati di sabato 10 ottobre sul territorio regionale. La percentuale positivi/tamponi è del 4,9%. Due decessi. Ci sono 224 guariti/dimessi in più, per un totale di 82.988.

Con 22.910 tamponi effettuati, sono 1.140 i nuovi positivi in Lombardia, per una percentuale pari al 4,9%. È quanto riporta il bollettino regionale, diffuso nel tardo pomeriggio del 10 ottobre dopo l’anticipazione dell’assessore al Welfare Giulio Gallera. I guariti/dimessi sono complessivamente 82.988 (+244), di cui 1.445 dimessi e 81.543 guariti, mentre le persone decedute sono 2, per un totale di 16.982 da inizio pandemia. Invariati i ricoveri in terapia intensiva, che restano 44, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 37 in più, per un totale di 408.

Le province dove si è registrato il maggior numero di positivi sono Milano con 587, di cui 312 a Milano città; Monza e Brianza con 113 e Varese con 91 casi, mentre in provincia di Bergamo i nuovi positivi sono 36. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 22.910, totale complessivo: 2.330.398

- i nuovi casi positivi: 1.140 (di cui 75 debolmente positivi e 8 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 82.988 (+244), di cui 1.445 dimessi e 81.543 guariti

- in terapia intensiva: 44 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 408 (+37)

- i decessi, totale complessivo: 16.982 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 587, di cui 312 a Milano città;

Bergamo: 36;

Brescia: 57;

Como: 34;

Cremona: 25;

Lecco: 25;

Lodi: 17;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 113;

Pavia: 40;

Sondrio: 6;

Varese: 91.

