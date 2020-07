Covid, 53 casi e un decesso in Lombardia

Nella Bergamasca 19 positivi - I dati Coronavirus in Lombardia, i dati di martedì 28 luglio. Dopo 4 giorni senza morti, c’è un nuovo decesso dovuto al coronavirus: il totale sale a 16.802 vittime dall’inizio della pandemia in regione.

Con 6.326 tamponi effettuati, sono 53 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 9 «debolmente positivi» e 19 a seguito di test sierologici. Dei 53 nuovi casi, 21 sono in provincia di Milano, di cui 16 a Milano città, 19 a Bergamo e 3 a Brescia. Nessun nuovo caso a Como, Lecco, Mantova e Monza. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-1, 13 in totale), aumentano quelli negli altri reparti (+14, 151 in totale), di cui «10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare», ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Per 4 province lombarde (Como, Lecco, Mantova e Monza) oggi non si riscontrano nuovi casi di contagio.

I dati di martedì 28 luglio

- i tamponi effettuati: 6.326, totale complessivo: 1.271.875

- i nuovi casi positivi: 53 (di cui 9 «debolmente positivi» e 19 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 72.528 (+99) (70.649 guariti e 1.879 dimessi)

- in terapia intensiva: 13 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+14)

- i decessi: 1, totale complessivo: 16.802

I nuovi casi per provincia

Milano: 21 di cui 16 a Milano città

Bergamo: 19

Brescia: 3

Como: 0

Cremona: 1

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 0

Monza e Brianza: 0

Pavia: 3

Sondrio: 1

Varese: 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA