Covid, 56 nuovi casi in Lombardia

Otto deceduti. A Bergamo 22 positivi Coronavirus, i dati di lunedì 20 luglio. Otto i decessi sul territorio Lombardo dopo lo «zero» registrato ieri. Quattro province a quota zero.

Cinquantasei nuovi positivi in Lombardia (di cui a 12 seguito di test sierologici e 11 debolmente positivi), ventidue nuovi casi registrati in provincia di Bergamo. E sono otto le persone decedute sul territorio lombardo, dopo lo «zero» registrato domenica 19 , per un totale di 16.796 vittime in regione da inizio pandemia.

Come ogni giorno la Regione ha diffuso il report sul coronavirus. Tra i dati principali, i tamponi effettuati sono stati 4.288, raggiungendo un totale di 1.206.495. I guariti/dimessi sono complessivamente 71.611 (+147), mentre sono 21 i ricoverati in terapia intensiva (-1) e 151 i ricoverati non in terapia intensiva (+3). Nelle province lombarde, Bergamo è in testa con 22 nuovi casi, mentre sono a quota zero Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio. Qui sotto il report completo.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 4.288, totale complessivo: 1.206.495

- i nuovi casi positivi: 56 (di cui a 12 seguito di test sierologici e 11 debolmente positivi)

- i guariti/dimessi: totale complessivo: 71.611 (+147); 69.620 guariti e 1.991 dimessi

- in terapia intensiva: 21 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+3)

- i decessi: 8; totale complessivo: 16.796

I nuovi casi per provincia:

Milano 11 di cui 9 a Milano città

Bergamo 22

Brescia 5

Como 2

Cremona 2

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 0

Monza e Brianza 4

Pavia 0

Sondrio 0

Varese 1

