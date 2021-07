Covid, 574 nuovi positivi in Lombardia

con 40 mila tamponi. A Bergamo 32 casi I dati di sabato 24 luglio nel report del ministero della Salute. Sono stati effettuati 40.206 tamponi e il tasso di positività è all’1,42%.

Sono 574 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, 32 di quali in provincia di Bergamo. Sono stati effettuati 40.206 tamponi e il tasso di positività è all’1,42%. È quanto si legge nel report di sabato 24 luglio del ministero della Salute relativo alle ultime 24 ore. Non si registrano decessi, mentre si evidenziano 166 guariti. Sul fronte ospedaliero, nei reparti ordinari sono oggi ricoverati 153 degenti (+11), 26 nelle terapie intensive (-1). Infine in 7.958 si trovano in isolamento domiciliare.

Ecco i dati provincia per provincia

Milano: 193

Brescia: 37

Varese: 89

Monza e Brianza: 751

Como: 47

Bergamo: 32

Pavia: 27

Mantova: 25

Cremona: 18

Lecco: 6

Lodi: 8

Sondrio: 5

