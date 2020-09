Covid, 8 nuovi casi nella Bergamasca

Lombardia: 9.963 tamponi, 90 positivi I dati regionali del 21 settembre. Sono 90 i nuovi positivi per una percentuale pari all’0,9%.

Regione Lombardia ha diffuso il bollettino sull’andamento del coronavirus aggiornato al 21 settembre. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e non si registrano nuovi casi in provincia di Cremona e Lecco. Nella Bergamasca i nuovi casi registrati sono 8. A fronte di 9.963 tamponi in Lombardia, sono 90 i nuovi positivi per una percentuale pari all’0,9%.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 9.963, totale complessivo: 1.953.299

- i nuovi casi positivi: 90 (di cui 12 ’debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 78.849 (+20), di cui 1.470 dimessi e 77.379 guariti

- in terapia intensiva: 36 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 283 (+19)

- i decessi, totale complessivo: 16.923 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 27, di cui 7 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 10;

Como: 5;

Cremona: 0;

Lecco: 0;

Lodi: 2;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 20;

Pavia: 3;

Sondrio: 2;

Varese: 11.

